Кабмін визначив, який хліб можна виробляти з борошна Аграрного фонду

Хлібопекарі зможуть використовувати борошно, зроблене із зерна державного продовольчого резерву, лише для виробництва хліба вагою понад 0,5 кг.

Згідно з постановою Кабінету міністрів №381 від 27 серпня, такий хліб має бути вироблено з борошна пшеничного вищого, першого й другого сортів та їх суміші, борошна житнього й суміші борошна пшеничного й житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів, хліба й хлібобулочних виробів для діабетиків.

Раніше законодавство передбачало, що борошно з інтервенційного фонду, постачаннями якого займається Аграрний фонд, може бути використано для «виробництва хліба й хлібобулочних виробів, які мають найбільший попит у регіоні».

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Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд у 2014 році зобов'язався щомісячно надавати регіонам 82 тис. тонн борошна за фіксованими цінами для виробництва соціальних сортів хліба.