Кабмін визначив, який хліб можна виробляти з борошна Аграрного фонду
Аграрний фонд в 2014 році зобов'язався щомісячно надавати регіонам 82 тис. тонн борошна за фіксованими цінами для виробництва соціальних сортів хліба
Хлібопекарі зможуть використовувати борошно, зроблене із зерна державного продовольчого резерву, лише для виробництва хліба вагою понад 0,5 кг.
Згідно з постановою Кабінету міністрів №381 від 27 серпня, такий хліб має бути вироблено з борошна пшеничного вищого, першого й другого сортів та їх суміші, борошна житнього й суміші борошна пшеничного й житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів, хліба й хлібобулочних виробів для діабетиків.
Раніше законодавство передбачало, що борошно з інтервенційного фонду, постачаннями якого займається Аграрний фонд, може бути використано для «виробництва хліба й хлібобулочних виробів, які мають найбільший попит у регіоні».
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Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд у 2014 році зобов'язався щомісячно надавати регіонам 82 тис. тонн борошна за фіксованими цінами для виробництва соціальних сортів хліба.