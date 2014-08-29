У Росії продовжують закривати ресторани McDonald's

Росспоживнагляд закрив ще три ресторани мережі McDonald's: один у Серпухові Московської області і два в Сочі, наводить ИТАР-ТАСС повідомлення компанії.

Таким чином, на сьогоднішній день закрито вісім точок харчування: три в Москві, дві в Московській області і три у регіонах Росії.

Росспоживнагляд перевіряє ресторани McDonald's майже по всій Росії. За підсумками перевірок і за рішеннями судів була призупинена робота трьох ресторанів в Москві, а також двох регіональних: в Єкатеринбурзі і Ставрополі.

Віце-прем'єр Аркадій Дворкович заявляв, що російська влада не збирається забороняти роботу мережі ресторанів McDonald's в РФ.

Віце-прем'єр РФ Ольга Голодець, в свою чергу, раніше відзначала, що інспекції ресторанів McDonald's здійснюються згідно з "планом і з деякими виявленими випадками порушень санітарно-епідеміологічного режиму". Тотального плану щодо перевірки ресторанів мережі в Росії немає, запевнила вона.

У даний час, за даними офіційного сайту McDonald's, в Росії у мережі 435 ресторанів у 85 містах, корпорація працює через дочірні компанії - ТОВ "Макдоналдс" і ЗАТ "Москва-Макдоналдс".

Чисельність співробітників обох компаній в Росії - 37 тис. осіб, з них 75% - студенти. Щодня ресторани McDonald's на території РФ обслуговують близько 950 тис. відвідувачів.