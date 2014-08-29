Найбільший виробник яєць в Україні скоротив прибуток на 51%

Згідно зі звітом компанії, опублікованим на сайті Лондонської фондової біржі, її виручка за вказаний період скоротилася на 14% - до 262,7 млн дол.

Зниження виручки холдинг пояснює істотною девальвацією гривні щодо долара, а також скороченням обсягів продажу яєць третім особам на 4% порівняно з першим півріччям минулого року.

Зокрема, виручка «Авангарду» від реалізації яєць в першому півріччі скоротився на 20% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до158,1 млн дол., склавши 60% від загальної консолідованої виручки групи. За рахунок продажу сухих яєчних продуктів холдинг отримав 82,8 млн дол. (на 44% більше, ніж у першому півріччі 2013 року), або 32% від загальної виручки.

Валовий прибуток «Авангарду» в січні-червні поточного року зменшився на 32% - до 80,8 млн дол., а операційний - на 44%, до 67,9 млн дол.

При цьому EBITDA (обсяг прибутку до сплати податків, витрат на амортизацію та відсотків по кредитах) холдингу в першому півріччі скоротився на 41% порівняно з січнем-червнем 2013 року - до майже 79 млн дол. Маржа EBITDA за вказаний період становила 30% проти 44% роком раніше.

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«Ми не можемо повною мірою врівноважити негативний вплив девальвації національної валюти щодо долара США і тепер очікуємо більш слабких фінансових результатів у доларовому вираженні за рік порівняно з 2013 роком. У нинішніх умовах компанія використовує всі наявні ресурси для ефективної підтримки операційної діяльності і зниження впливу негативних факторів, що впливають на наш бізнес», - прокоментувала фінансові результати «Авангарду» у першому півріччі головний виконавчий директор компанії Ірина Марченко.

Станом на 30 червня поточного року загальний борг холдингу зріс до 342,2 млн дол. з 322,8 млн. дол. до кінця минулого року.

Що стосується прогнозів на друге півріччя, то «Авангард» очікує скорочення продажів яєць на внутрішньому ринку в зв'язку з падінням попиту, що обумовлено складною політичною ситуацією в країні. Разом з тим, холдинг прогнозує зростання попиту на яйця і яєчні продукти на світових ринках, що дозволить йому збільшити обсяги експорту.

Як повідомляв УНІАН,«Авангард» у 2013 році отримав 238,1 млн дол. чистого прибутку, що на 4% більше, ніж роком раніше. Виручка холдингу минулого року зросла на 5% у порівнянні з 2012 роком - до 661,21 млн дол. Валовий прибуток «Авангарду» у 2013 році збільшилася на 3% - до 266,7 млн дол., а операційний - на 4%, до 275,8 млн дол. EBITDA холдингу минулого року становила 301,2 млн дол., що на 8% більше, ніж у 2012 році.

Довідка УНІАН. Холдинг «Авангард» (Авангард) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки. Компанія входить до складу найбільшого за розміром земельного банку в Україні агрохолдингу «Укрлендфармінг».