«Овостар Юніон» збільшив прибуток до $11,2 млн

Згідно зі звітом компанії, опублікованим на сайті Варшавської фондової біржі, її виручка за вказаний період зросла на 5,5% - до 34,9 млн дол.

У структурі виручки на продаж яєць припадає 67% (23,5 млн дол.), яєчних продуктів - 26% (8,9 млн дол.), соняшникової олії - 7% (2,5 млн дол.).

Валовий прибуток «Овостар Юніон» у першому півріччі зросла на 28,6% - до 13,8 млн дол., а операційний - у 1,7 рази, до 11,4 млн дол. EBITDA (обсяг прибутку до сплати податків, витрат на амортизацію та відсотків по кредитах) групи в першому півріччі зріс на 42% - до 13,5 млн дол., а маржа EBITDA склала 39% проти 29% у січні-червні 2013 року.

У компанії відзначили, що в першому півріччі собівартість продажів знизилася на 5% у зв'язку зі зниженням витрат на виробництво кормів для птиці. Крім того, у січні-червні «Овостар Юніон» вдалося на 20% скоротити комерційні витрати - до 2,1 млн дол. завдяки побудови більш ефективної структури продажів.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році група «Овостар Юніон» отримала 31,2 млн дол. чистого прибутку, що на 30,1% більше, ніж у 2012 році. Виручка компанії в минулому році зросла на 34,7% в порівнянні з 2012 роком - до 81,3 млн дол. Валовий прибуток «Овостара» за підсумками 2013 року збільшилася на 21,6% - до 35,4 млн дол., а операційний - на 18,7%, до 32,2 млн дол.

Довідка УНІАН. Група компаній «Овостар Юніон» - одна з провідних агропромислових компаній України, що входить до трійки лідерів виробників курячих яєць країни. Продукція компанії на українському ринку представлена торговими марками «Овостар» і «Ясенсвіт».

У 2011 році компанія здійснила IPO на Варшавській фондовій біржі, в ході якого було продано 1,5 млн акцій (25% від капіталу компанії).