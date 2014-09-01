Аграрії запропонували програму реанімації АПК і сільського господарства

Про це заявило Всеукраїнське аграрне об’єднання «ЗАСТУП», яке планує йти на вибори в жовтні цього року.

«Аграріям необхідне політичне лобі, політична воля, щоб за короткий термін вивести галузь із того стану, в якому ми перебуваємо зараз.

Політична воля насамперед починається із законодавства, із законодавчих актів, за якими живе і працює державний механізм. За 23 роки незалежності ми не мали дієздатної аграрної фракції в парламенті, яка б реально обстоювала інтереси АПК та сільських територій», — заявила лідер Всеукраїнського аграрного об’єднання «ЗАСТУП» Віра Ульянченко.

Перше, що пропонує «ЗАСТУП» у своєму проекті програми — це децентралізація влади. За словами авторів документа, реформа направить фінансові потоки безпосередньо до агровиробників. «Ви всі знаєте, яку ми маємо ситуацію на сьогодні: гроші йдуть зверху кружним шляхом й осідають у кишенях десятих осіб. До виробника доходять якісь крихти», — констатує Віра Ульянченко.

Читайте такожКабмін затвердив обсяг продовольчого інтервенційного фондуЩе одна принципова позиція об’єднання — це європейський шлях на вигідних для України умовах. За словами члена асоціації міст України Валерія Асадчева, у Європі діють десятки програм, якими наші аграрії не можуть скористатися лише через недосконалість вітчизняного законодавства.

«Європейський ринок — це великі перспективи для українських аграріїв. Але ми не зможемо ним скористатися, якщо не будуть гармонізовані наші законодавчі бази. Без сумніву, цьому питанню об’єднання має приділити велику увагу в разі проходження до парламенту», — зазначив експерт.

Як відомо, частка АПК у загальній структурі ВВП наблизилася до 10%. Аграрний сектор забезпечує приблизно 30% вітчизняного експорту. Це в умовах, коли на виробників постійно чиниться фіскальний, бюрократичний та податковий тиск із боку держави. На думку фахівців, якщо прибрати ці штучні перешкоди, то аграрний сектор може за лічені роки наздогнати за показниками європейські країни і стати локомотивом розвитку вітчизняної економіки.