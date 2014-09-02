Аграрії Молдови можуть постраждати через російські мита

З першого вересня набуває чинності постанова уряду Росії про скасування нульового митного збору на ввезення певних товарів із Молдови, серед них вино, м’ясо, овочі, фрукти та зерно. Російська сторона мотивує це тим, що такі заходи стали необхідними з метою захистити ринок після підписання Молдовою 27 липня угоди з ЄС про створення зони вільної торгівлі. Однак молдавська влада вважає рішення російського уряду безпідставним, а експерти занепокоєні ситуацією, яка вже сьогодні виникла в аграрному секторі країни, пише "Німецька хвиля".

Мито на молдавські товари, що ввозяться на територію РФ, стягуватиметься залежно від розміру "ставок єдиного тарифу Митного союзу". Про це зазначено в постанові уряду Росії, що її Дмитро Медведєв підписав 30 липня. Ставки варіюються від п'яти відсотків на свіжі овочі до 15 відсотків на м’ясо. За словами російського віце-прем'єра Дмитра Рогозіна: "Підписавши угоду про асоціацію з ЄС та угоду про режим вільної торгівлі, Кишинів не враховує інтереси своїх партнерів по СНД, зокрема й Росії". "У першу чергу необхідно було б взяти до уваги думку Російської Федерації щодо питання, куди вступати та які документи підписувати. Тепер усі товари хлинуть до нас через Молдову", - заявив політик на прес-конференції в Тирасполі 22 серпня.

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Молдавський уряд з такими заходами російських партнерів не погоджується, вважаючи їх безпідставними та такими, що суперечать угодам між двома державами та країнами СНД. Міністр економіки країни, віце-прем'єр Адріан Канду під час зустрічі з Рогозіним в Кишиневі 21 серпня зазначив, що російські заходи "мають, швидше за все, політичний характер".

До цього часу Молдова торгувала з Росією та країнами СНД не сплачуючи мита, як це було обговорено в угоді про вільну торгівлю в рамках Співдружності Незалежних Держав. Рішення Росії про введення митних тарифів "спровокує непередбачувані витрати у розмірі 18 процентів від вартості тієї продукції, яку б постачали молдавські виробники на ринок РФ", вважає виконавчий директор Центру стратегічних досліджень та реформ Галина Шеларь. За перше півріччя цього року, за свідченням Національного бюро статистики, в Росію відправили молдавські товари на суму 246 мільйонів доларів.

Спеціалісти вважають, що введення Росією митного збору - м’який варіант, більш серйозний - відмова від молдавської продукції. У липні РФ заборонила постачати на свої ринки молдавські фрукти та овочі, продукцію консервних підприємств, а ембарго на вино було введено ще раніше, у вересні 2013 року.

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Уряд Молдови шукає вихід із ситуації. На закупку яблук виділено півтора мільйона доларів із резервного фонду. Цими фруктами будуть годувати школярів, вихованців дитячих будинків, солдат Національної армії. Селянам обіцяють компенсувати кожен кілограм зіпсованих фруктів та субсидувати модернізацію виробництва. Їм повернуть до 75 відсотків вартості ліній сортування та упаковки товарів. Усього на компенсацію аграріям уряд вирішив виділити 143 мільйони леїв (понад 10 мільйонів доларів). Механізм покриття витрат уже визначено.