На Чернігівщині у двох селах знищують поголів'я свиней через африканську чуму

На Чернігівщині у двох селах через виявлення африканської чуми свиней почали знищувати поголів'я свиней для локалізації осередку захворювання.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, для ліквідації надзвичайної ситуації організовано 6 робочих бригад, встановлено 3 карантинні ветеринарно-міліцейські пости на дорогах при в'їзді в с. Охрамієвичі Корюківського району, організовано обхід дворів села.

Упродовж понеділка, 1 вересня, у населення вилучено 26 голів тварин, їх утилізовано шляхом спалювання. На 2 вересня заплановано повторний обхід дворів с. Охрамієвичі та обхід дворів с. Червона Буда Корюківського району.

Як повідомила прес-служба Чернігівської ОДА, учора відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації. Голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир Івашко особливу увагу звернув на організацію обліку свинопоголів’я, що буде знищено та забезпечення відшкодування збитків особам, які постраждали внаслідок забиття свиней.

У Корюківському районі заборонено торгівлю тваринами, м'ясом та іншими продуктами тваринництва на ринках, планується організувати заходи щодо депопуляції диких кабанів, та відстрілу хижих тварин, перелітної птиці на території району.

Ситуація перебуває на особистому контролі голови облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня у с. Охрамієвичі Корюківського району було встановлено факт захворювання 2 свиней на африканську чуму (експертний висновок Київського державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи від). Тварини знищені шляхом спалювання. З метою локалізації осередку захворювання встановлено 4 км карантинну зону навколо даного населеного пункту, введено обмеження руху транспортних засобів, заборонено вивіз за територію населеного пункту продуктів і сировини тваринного походження, кормів і інших вантажів.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней – найнебезпечніша хвороба свиней, від якої не існує ліків і вакцин. Вірус є безпечним для людини, але саме людина бере участь в розповсюдженні захворювання через перевезення продуктів харчування з неблагополучного регіону, а також годівлю свиней зараженими продуктами. Найбільший ризик занесення в Україну даного вірусу, в основному, можливий через міграцію диких кабанів, які можуть бути носіями цього захворювання.