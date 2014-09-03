Аграріям до кінця вересня представлять схему переходу на загальний режим оподаткування

Кабінет міністрів України має намір продовжити пільговий режим стягування податку на додану вартість для аграріїв-експортерів до кінця 2014 року, проте до кінця вересня представить своє бачення переходу аграріїв, включаючи експортерів, на загальний режим оподаткування ПДВ. Про це йдеться в оновленому меморандумі між Україною і ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом.

«Ми продовжимо пільговий режим стягування ПДВ для аграріїв на жовтень і залишимо його до кінця 2014 року, проте маємо намір виключити з переліку пільговиків деревообробну промисловість, – зазначається у меморандумі. – Крім того, після дискусії в уряді за участю приватного сектору ми представимо до кінця вересня пропозиції з реформи стягування ПДВ і переходу агросектору на звичайний режим сплати податку».

Згідно з меморандумом, рішення щодо ПДВ для аграріїв є структурним маяком виконання програми реформ, схваленої Радою директорів МВФ для України.

«У цьому контексті треба сказати, що скорочення пільг з ПДВ матиме місце вже у 2015 році», - йдеться у меморандумі.

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відзначив, що існуюча модель оподаткування агропідприємств, а також система надання їм дотацій мають бути змінені. У зв'язку з цим Кабінет міністрів у рамках проведення податкової реформи має намір перевести на загальну систему оподаткування, зокрема оподаткування на додану вартість, агропідприємства, річний оборот яких становить понад 20 млн. грн і земельний банк яких нараховує понад 3 тис. га земель сільгосппризначення. Водночас, як стверджують в уряді, такому критерію відповідають лише 10% агрогосподарств.

Режим пільгового оподаткування для сільгоспвиробників діє в Україні з 1999 року. Він включає фіксований сільгоспподаток, акумуляцію сільгосппідприємствами коштів ПДВ, а також підтримку тваринницьких господарств за рахунок перерахування ПДВ переробних компаній.