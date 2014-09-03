Держветфітослужбу, Держспоживніспекцію і Держсанепідемслужбу можуть об'єднати в єдиний орган

Кабінет міністрів України у рамках реформи державних органів влади пропонує об'єднати Державну ветеринарну і фітосанітарну службу, Державну інспекцію із захисту прав споживачів і Державну санітарно-епідеміологічну службу в єдиний орган.

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Згідно з презентацією, оприлюдненою на сайті уряду, новостворена Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів опікуватиметься фітосанітарним і ринковим наглядом, буде стежити за гігієною харчування, а також захищати права споживачів і стежити за безпекою продуктів.

Крім того, уряд пропонує ліквідувати Державну інспекцію сільського господарств, а також створити Державне агентство природних ресурсів, яке об'єднає функції Держлісагентства, Держрибагентства і Держводагентства.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство аграрної політики заявляло про намір переформатувати Держветфітослужбу з метою створення прозорішого органу виконавчої влади.

Аграрні асоціації неодноразово закликали владу провести масштабну дерегуляцію галузі, усунувши можливості для корупції в держорганах.