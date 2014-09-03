Виробник вина Inkerman залишається у Криму

Один з найбільших виробників тихих вин в Україні група компаній Inkerman International не планує переносити виробництво з тимчасово окупованого Росією Криму на материкову Україну, повідомив УНІАН генеральний директор групи Роман Радько.

«Перенесення виробництва не плануємо, на території України здійснюватиметься тільки розлив, на виробничих потужностях «Таврії» («Будинок марочних коньяків «Таврія» - УНІАН) з виноматеріалів, поставлених Inkerman і під контролем наших фахівців», - сказав Радько.

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За його словами, група ще не приступила до перереєстрації своїх активів у Криму відповідно доросійського законодавства. Радько також повідомив, що обидві виробничі майданчики Inkerman на півострові зараз працюють тільки в одну зміну, але вже через кілька місяців планується ввести додаткові зміни.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією Криму в березні поточного року, ряд українських виробників вино-горілчаної продукції заявили про намір почати розлив своєї продукції на материковій Україні.

Довідка УНІАН. Група компаній Inkerman International - міжнародний виноробний холдинг з повним циклом виробництва, до складу якого входять «Інкерманський завод марочних вин», «Качинський+», агрофірма «Чорноморець». Загальна площа виноградників усіх господарств - близько 3 тис. га.