Україна заборонила ввезення рогатої худоби з Республіки Македонія

Відповідну інформацію Департамент автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Мінінфраструктури отримав від головного державного інспектора ветеринарної медицини України, сказано в повідомленні.

За даними прес-служби, ввезення інших вантажів з цієї країни, які підконтрольні Державній службі ветеринарної медицини, буде здійснюватися згідно з ветеринарними вимогами щодо імпорту в Україну об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.

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Мінінфраструктури рекомендує міжнародним автомобільним перевізникам враховувати зазначену інформацію при плануванні перевезень в Республіку Македонія.