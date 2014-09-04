Росія не пустила в анексований Крим 16,5 тис. живих курчат

Співробітники Россільгоспнагляду не пропустили в Крим дві великі партії курятини без необхідних документів загальною вагою понад 27 тонн і дві партії живих курчат у кількості 16,5 тис. штук, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на прес-службу відомства.

«У пункті пропуску «Перекоп» при перевірці двох вантажівок, що перевозили з Херсона в Крим продукцію українського підприємства ТОВ «Миронівський хлібопродукт», задекларовану як м'ясо птиці, з'ясувалося, що у постачальника відсутні супровідні ветеринарні документи», - сказано в повідомленні.

Крім цього в пункті пропуску «Армянськ» були затримані дві великі партії курчат, які як стверджують в Россільгоспнагляді, які не пройшли перевірку на сальмонельоз.

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Обидві партії вантажу, задекларованого як курчата добові в кількості 10 тис. і 6,5 тис. штук відповідно, ходили у Крим від ТОВ «Комплекс Агромарс», розташованого в Київській області.

Згідно з поданими документами, перша партія курчат призначалася приватній особі, проживає в с. Рівне, Красногвардійського району, друга - жителю Джанкойського району.

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«При здійсненні ветеринарного контролю вантажу інспекторами було встановлено відсутність відомостей про те, що батьківське стадо курей було обстежено серологічним пуллорозним антигеном з негативним результатом. У перевізника були відсутні документи, які підтверджують, що підприємство-постачальник працює відповідно до чинної програми з контролю та нагляду за сальмонельозом, і має статус вільного від тифоза і пуллороза», - повідомляє відомство.