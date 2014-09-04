Росіяни скаржаться на значне подорожчання продуктів харчування

М'ясо птиці в РФ за два тижні, за повідомленнями громадян, подорожчало на 23%, свинина - на 30%, м'ясо великої рогатої худоби (ВРХ) - на 40%, йдеться в повідомленні Федеральної антимонопольної служби, яка підвела двотижневі підсумки роботи "гарячої лінії" з питань підвищення цін на продовольство, повідомляє Прайм.

У ФАС Росії від громадян та суб'єктів господарювання за цей період надійшло 1254 звернення. З них 1159 - з інформацією про підвищення роздрібних цін на продукти харчування.

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У відомстві зазначили, що географія таких скарг охоплює всі регіони країни. Найбільше скарг - на підвищення цін на м'ясо птиці.

"За інформацією громадян, у середньому зростання цін на цей продукт склало 23%. На другому місці залишаються овочі і фрукти: ківі, виноград, яблука, персики, але переважно лимони. Третю сходинку займає молоко і молочна продукція, однак найчастіше у зверненнях мова йде про підвищення цін на сири та вершкове масло. Також, за інформацією громадян, підвищилася ціна на свинину (близько 30%) і на м'ясо ВРХ (близько 40%)", - наводить дані ФАС.

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У гуртовому сегменті також спостерігається зростання цін на м'ясо птиці та рибу. В основному жителі скаржаться на зростання цін на лосось і форель. "Скарги прийшли з Московської, Нижньогородської, Самарської, Воронезької обл., Алтайського краю і Москви. На другому місці - сири. Звернення надійшли з Москви, Санкт-Петербурга, Новосибірська, Єкатеринбурга та Воронезької області", - зазначають у відомстві. У Московськый і Нижньогородській області, за інформацією госпсуб'єктів, підвищилися ціни на овочі.

Росія з 7 серпня на рік ввела ембарго на імпорт в РФ ключових груп продуктів харчування з США, ЄС, Австралії, Канади, Норвегії - країн, які раніше ініціювали і підтримали санкції проти РФ. Уряд РФ передбачає замістити обсяги продовольства за рахунок збільшення товарообміну з країнами, які санкції не вводили.