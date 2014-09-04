Девальвація гривні штовхає вгору ціни на свинину

Протягом останніх двох тижнів закупівельні ціни на живих свиней в Україні зросли на 4-5%, що зумовлено ослабленням гривні, повідомили в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Згідно з повідомленням, станом на 3 вересня закупівельні ціни на свиней м'ясних порід склали в середньому 27 грн/кг, свиней другої категорії - 25,5-26 грн/кг, тоді як ще минулого тижня свиней м'ясних порід закуповували за 25-26 грн/кг, а свиней другої категорії - за 24-25 грн/кг.

«Оператори ринку і переробні підприємства стурбовані зростанням цін на свинину, адже з такими темпами багатьом українцям м'ясо може стати не по кишені. Однак у випадку стабілізації валютного курсу тенденція до зростання цін зупиниться», - коментує ситуацію експерт аграрних ринків УКАБ Аліна Жарко.

При цьому в асоціації відзначили, що пропозиція свинини на українському ринку за підсумками 7 місяців 2014 року скоротилася на 5-6%, оскільки істотне зменшення обсягів імпорту не повною мірою компенсується внутрішнім виробництвом.

«Однак внаслідок напруженої ситуації в країні попит на м'ясо теж дещо зменшився, тому дефіциту свинини не спостерігається», - резюмували в УКАБ.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг виробництва свіжої або охолодженої свинини в січні-липні 2014 року збільшився на 11,5% порівняно з аналогічним періодом 2013 року і склав 129 тис. тонн. Виробництво замороженої свинини в країні за вказаний період зросло на 22,7% порівняно з січнем-липнем 2013 року - до 7 тис. тонн.