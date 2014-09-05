Роcія заборонила ввезення всіх кондитерських виробів із України

08:36, 05 вересня 2014
Агро
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Росспоживнагляд призупиняє з 5 вересня ввезення на територію Росії кондитерський виробів з України.

Россия снова взялась за украинские конфеты / УНИАН

Про це повідомляє Федеральна служба по нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини в РФ.

"З метою забезпечення прав споживачів Росспоживнагляд призупиняє з 05.09.2014 ввезення на територію Російської Федерації кондитерських виробів виробництва України", - цитує повідомлення ИТАР-ТАСС.

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