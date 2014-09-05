Роcія заборонила ввезення всіх кондитерських виробів із України

Про це повідомляє Федеральна служба по нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини в РФ.

"З метою забезпечення прав споживачів Росспоживнагляд призупиняє з 05.09.2014 ввезення на територію Російської Федерації кондитерських виробів виробництва України", - цитує повідомлення ИТАР-ТАСС.

Читайте такожРосійські суди не пояснили причин арешту рахунків Roshen - Порошенко