Роcія заборонила ввезення всіх кондитерських виробів із України
08:36, 05 вересня 2014Агро
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Росспоживнагляд призупиняє з 5 вересня ввезення на територію Росії кондитерський виробів з України.
Росія знову взялася за українські цукерки / УНІАН
Про це повідомляє Федеральна служба по нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини в РФ.
"З метою забезпечення прав споживачів Росспоживнагляд призупиняє з 05.09.2014 ввезення на територію Російської Федерації кондитерських виробів виробництва України", - цитує повідомлення ИТАР-ТАСС.
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