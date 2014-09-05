Mcdonald's подав вісім позовів проти Пенсійного фонду Росії

Mcdonald's подав, як мінімум, вісім позовів до Пенсійного фонду Росії у зв'язку з відмовою фонду приймати звітність мережі ресторанів швидкого харчування, з цієї причини пенсії тисяч співробітників в Росії не формуються з кінця 2013 року, пише газета «Известия».

Одночасно йде розгляд з приводу конфлікту Mcdonald's з Росспоживнаглядом.

Читайте такожУ Росії продовжують закривати ресторани Mcdonald'sЗа словами директора зі зв'язків з громадськістю Mcdonald ' s Світлани Полякової, звітність у Пенсійний фонд компанія надає з дотриманням вимог законодавства. Однак з III кварталу 2013 року по поточний момент компанія отримує відмови у прийомі звітності з пенсійного страхування працівників від Пенсійного фонду.

Читайте такожРосія може залишитися без Mcdonald'sУ свою чергу, в ПФР виданню пояснили, що в порушенні прав працівників винна сама мережа ресторанів.

За даними видання, рішення по двох справах Арбітражним судом Москви вже прийняті, суд встав на сторону мережі ресторанів, а ПФР подав апеляційні скарги.