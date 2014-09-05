У Чернігівській області продовжують боротьбу з африканською чумою свиней

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України здійснює низку заходів з ліквідації та недопущення поширення захворювання африканської чуми свиней (АЧС), яке менше тижня тому було виявлено в населеному пункті в Чернігівській області.

Як повідомила прес-служба відомства, з метою недопущення поширення збудника захворювання встановлено п'ять карантинних ветеринарно-міліцейських постів біля селища Охрамієвичі, де було виявлено захворювання.

Згідно з повідомленням, після обходу всіх 272 дворів, які є у населеному пункті, було знищено все наявне поголів'я свиней - 39 голів. Проводиться дезінфекція дворів і дератизація приміщень.

Також, згідно з повідомленням, Держветфітослужба знищила п'ять диких кабанів, які могли бути переносниками захворювання. Фахівці ветеринарної служби відібрали проби для дослідження.

За даними відомства, в зоні нагляду (територія Корюківського району) фахівці Держветфітослужби проводяться клінічні обстеження місцевих тварин, в тому числі на наявність щеплень проти класичної чуми свиней. Серед населення проводиться роз'яснювальна робота про небезпеку захворювання та заходи щодо недопущення занесення збудника АЧС у приватні господарства.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня з селі Охрамієвичі Чернігівській області зафіксовано два випадки захворювання тварин на африканську чуму свиней в домогосподарстві. Тварин було знищено. З метою локалізації вогнища захворювання встановлено 4-кілометрову карантинну зону навколо цього населеного пункту, запроваджено обмеження руху транспортних засобів, заборонено вивезення за територію населеного пункту продуктів і сировини тваринного походження, кормів та інших вантажів.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней - небезпечна хвороба свиней, від якої не існує ліків і вакцин. Вірус є безпечним для людини, але саме людина бере участь у поширенні захворювання шляхом перевезення продуктів харчування з неблагополучного регіону, а також годування свиней зараженими продуктами. Найбільший ризик занесення в Україну цього вірусу, в основному, можливий внаслідок міграції диких кабанів, які можуть бути носіями цього захворювання.