Україна підготувала список російських товарів, які можуть потрапити під заборону

У списку 39 товарних груп на загальну суму близько $3 млрд. Обмеження, зокрема, можуть торкнутися продуктів харчування, косметики та медикаментів.

Про це пише інтернет-видання "Апостроф".

Як стало відомо виданню, у відповідь на обмеження Москвою імпорту з України офіційний Київ може застосувати дзеркальні заходи і перекрити ввезення товарів з Росії на суму близько $3 млрд, що становить 8,4% імпорту. Причому відповідні заходи можуть вживатися без порушення правил Світової організації торгівлі (СОТ).

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Види таких заходів і перелік товарних позицій, до яких вони можуть бути застосовані, налічує 39 груп (перелік товарів, що підпадають під обмеження).

Обмеження, на думку фахівців НАНУ, слід водити лише щодо товарів, аналоги яких виробляються в Україні або можуть закуповуватись в інших країнах, крім Росії. Зокрема, серед таких товарів переважно продукти харчування: молоко і молочні продукти, річний імпорт яких з Росії становить майже $25,105 млн; чай і кава - $116,61 млн; цукор та кондитерські вироби - $46,6 млн; продукти з м'яса і риби, зокрема ікра чорна і червона - $50,082 млн. Крім того, йдеться про обмеження може йти і щодо какао та продуктів з нього - $121,2 млн, перероблених овочів - $27,13 млн, алкогольних і безалкогольних напоїв - $45,3 млн, тютюну і тютюнових виробів - $104,3 млн.

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Під дію заборони на імпорт до України також можуть потрапити і інвестиційні товари. Крім того, в переліку присутні ефірні олії, включаючи парфумерію, засоби з догляду за тілом та волоссям (у 2013 році їх імпортовано на загальну суму $163,6 млн), фармацевтична продукція ($74,09 млн), хімічні сполуки ($106 млн), пластмаси і полімери ($179,12млн), каучук і гума ($162 млн).

На думку експертів, введення обмежень носить скоріше політичний, ніж економічний характер, оскільки істотного впливу на загальний експорт Росії не зробить.

За словами економіста Міжнародного центру перспективних досліджень Ангели Бочі, процедура введення торгових загороджувальних заходів не настільки проста. Вони повинні бути затверджені Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі, а термін їх розгляду та погодження може зайняти від 2 до 11 місяців. Власне обмеження можуть застосовуватися в період від півроку до чотирьох років.