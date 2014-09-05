Швайка знайшов у забороні Росії на ввезення українських продуктів політичну причину

Заборона Російської федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляду) на ввезення продовольчих товарів із України має політичний характер.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН у Харкові сказав міністр аграрної політики і продовольства України Ігор Швайка, коментуючи рішення Росспоживнагляду з 5 вересня заборонити ввезення кондитерських виробів із України.

“Це неадекватна дія з боку Росспоживнагляду. Будь-які заходи, які вчиняє Російська Федерація, є політично упередженими, а не лабораторно- або фітосанітарно-, або ветеринарно обумовленими. Тобто в цьому є політична причина”, - сказав Швайка.

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Він наголосив, що Україна не може відповісти Росії встановленням аналогічних заборон, а фактично - санкціями, до ухвалення відповідного закону.

“Ми не маємо права це робити, вчиняти так неадекватно, як вчиняє Російська Федерація, - сказав Швайка. - Ми не мали можливості застосувати санкції до ухвалення профільного закону. Кабінет Міністрів цей закон схвалив, Верховна Рада з ним працює. На сьогоднішній день підготовлені рішення про введення санкцій щодо юридичних осіб, щодо держави”.

Швайка зазначив, що в галузі АПК Україна посилила ветеринарний і фітосанітарний контроль за продукцією, яка ввозитиметься з Росії.

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Як повідомляв УНІАН, разом із агресією російських бойовиків у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск і на українських постачальників продуктів харчування. На сьогодні до РФ заборонено ввезення української свинини й продуктів з неї, картоплі, алкоголю, а також суттєво обмежено поставки м'яса птиці, молочної продукції, плодоовочевої продукції й рибних консервів, соків.

Із сьогоднішнього дня, 5 вересня, Росспоживнагляд призупинив ввезення на територію РФ кондитерської продукції українського виробництва.