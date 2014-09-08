Один із найбільших рибних заводів Росії вимагає скасувати ембарго на поставки з ЄС

«Мурманський рибокомбінат» подав до Верховного суду позов до уряду Росії про визнання постанови про введення ембарго на ввезення продовольства з країн Заходу частково недійсним.

Про це повідомляє інформаційне агентство FlashNord.

За даними агентства позовну заяву було зареєстровано 2 вересня.

У заяві зазначають, що постанова уряду Російської Федерації від 7 серпня 2014 року № 778 порушує безпеку країни, а також права і законні інтереси ВАТ „Мурманський рибокомбінат“ у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності.

Читайте такожУ Москві думають, як зупинити ріст цін після путінських «антисанкций»

Як повідомлялося, «Мурманський рибокомбінат» зупинив роботу через відсутність сировини "завдяки" санкціям.

Росія з 8 серпня на рік обмежила імпорт низки товарів з країн, які ввели санкції відносно Москви: США, країн ЄС, Канади, Австралії і Норвегії. У список потрапили яловичина, свинина, риба, овочі, фрукти, птах, сири і молочна продукція, горіхи.

Читайте такожРосія не витримала і скасувала санкції на деякі продукти з ЄС і США

ВАТ «Мурманський рибокомбінат» входить в десятку найбільших рибопереробних підприємств Росії. Виробництво розташовується в Мурманськом морському рибному порту, потужність складає 70 тис. тонн в рік.