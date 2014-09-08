Липецька фабрика "Рошен" призупиняє роботу

Липецька кондитерська фабрика "Рошен" з 15 вересня 2014 року на два тижні призупиняє роботу. Про це ІТАР-ТАРС повідомив заступник генерального директора липецької фабрики "Рошен" Олег Козаків.

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За його словами, підприємство змушене вдатися до таких заходів через накопичення продукції на складах. Планується, що деякі лінії відновлять свою роботу 28 вересня, інші - 30 вересня. Працівникам фабрики за вимушений простій буде виплачено дві третини заробітку, деякі підуть в планові відпустки.

Як повідомляв УНІАН,на початку серпня уряд Росії, виконуючи указ президента Володимира Путіна, ввів ембарго на постачання сільгосппродукції з країн, які ввели санкції щодо РФ через розв'язування останньої війни в Україні. Наприкінці серпня список сільгосптоварів, заборонених до постачання в РФ, був скорочений, так як в Росії почався дефіцит окремих видів продукції.