Росія не пустила до анексованого Криму 10 тонн рибних консервів з України

Інспектори Управління Россільгоспнагляду в Республіці Крим і м. Севастополь не пропустили на півострів понад 10 тонн рибних консервів, які прямували з України.

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Згідно з повідомленням відомства, зазначена продукція була задекларована як кілька в томаті, проте в ході огляду співробітники Россільгоспнагляду виявили 120 кг консервів з печінкою тріски з маркуванням латвійської фірми.

«Імпорт такої продукції з країн Євросоюзу заборонений указом президента Російської Федерації «Про застосування окремих спеціальних економічних заходів у цілях забезпечення безпеки РФ», - пояснили у ветеринарному відомстві країни-окупанта.

Крім того, за інформацією Россільгоспнагляду, на всю продукцію були відсутні супровідні ветеринарні документи.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його. З того часу Россільгоспнагляд не раз повертав в Україну партії продовольства, що їхали у Крим. Водночас, українські експерти зазначають, що відмова Криму від українського продовольства може призвести до дефіциту продуктів харчування на півострові, так як він більш ніж наполовину залежить від їх поставок з материкової України.