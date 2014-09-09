ЄС підтримає рибне господарство, продукція якого потрапила під російську заборону

Європейська Комісія розглядає можливість підтримати рибне господарство Європейського Союзу, продукція якого потрапила під заборону в Росії.

Відповідну заяву європейського комісара з питань морських справ та рибальства Марії Даманакі розповсюдила Європейська Комісія у вівторок в Брюсселі.

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„У світлі російської заборони у торгівлі, під яку цього літа також потрапив сектор європейського рибальства, комісар підкреслила, що вона готова підтримати європейський сектор рибальства фінансово та гнучкими квотами на вилов риби”, - йдеться у повідомленні ЄК.

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У зв’язку з чим Даманакі направила листи італійському головуванню та Європейському парламенту, в якому закликала уряди ЄС використати „якомога швидше” фонд Європейського морського і рибного господарства фонду (EMFF), який може надати фінансову допомогу виробникам, які не в змозі продавати свою продукцію в Росію. „Допомога дозволить їм зберігати непродані продукти, поки не будуть знайдені нові ринки”, - зазначає ЄК.

Крім того, комісар повідомила, що дала доручення вивчити можливість перенести більше, ніж звичайні 10% квот на вилов риби, на наступний рік.