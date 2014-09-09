Нацбанк сподівається, що аграрії допоможуть припливу валюти до України

Розмір валютної виручки українських експортерів через падіння обсягів промислового виробництва на Донбасі за останній місяць помітно скоротився.

Про це в ході круглого столу повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

"Аналіз останніх днів показав, що валютна виручка дійсно впала через те, що відбулося в нас із промисловістю на Донбасі. Тому тієї валютної виручки, яку ми могли очікувати ще тиждень тому, зараз у таких обсягах немає", - сказала вона.

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При цьому голова НБУ зазначила, що очікує покращення ситуації з валютною виручкою з початком експорту сільськогосподарської продукції.

«Cільське господарство лише починає експортувати, й ми розраховуємо, що ніяких перерв не буде і зараз піде від цього грошовий потік", – сказала Гонтарева.

Голова НБУ також зазначила, що українські експортери, які до підвищення обов'язкового продажу валютної виручки з 50% до 100% приховували виручку, продовжують це робити. Однак регулятор має намір боротися з цим шляхом аналізу уявних операцій.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 21 серпня на 3 місяці підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки експортерами - резидентами України до 100% з 50%, що діяли до 20 серпня.