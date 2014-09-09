Норвегія суттєво збільшила експорт риби до України на тлі санкцій РФ

Після запровадження Росією на початку серпня ембарго на поставки сільгосппродукції із США, ЄС, Австралії, Канади та Норвегії остання збільшила експорт морепродуктів в Україну на 230% – до 9,5 тис. тонн, повідомила прес-служба Норвезького комітету з риби.

Зокрема, поставки норвезького оселедця на український ринок у серпні зросли в 22 рази – до 7,2 тис. тонн, мойви – в 7 разів, до 1,1 тис. тонн. Крім того, Норвегія почала експорт скумбрії в Україну, поставивши на український ринок 95 тонн цієї продукції. Разом із тим, норвезькі риболови скоротили експорт форелі й сьомги в Україну, що в комітеті пов'язують із підвищенням ціни на цю продукцію, а також нестабільною політичною та економічною ситуацією в країні-імпортері. Поставки сьомги в серпні впали на 48% – до 1,9 тис. тонн, форелі – на 64%, до 82 тонн.

Загалом же, незважаючи на російські продовольчі санкції, Норвегія в серпні збільшила експорт морепродуктів у грошовому виразі на 3% – до 4,8 млрд норвезьких крон.

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Як повідомляв УНІАН, на початку серпня уряд Росії, виконуючи указ президента Володимира Путіна, запровадив ембарго на поставки сільгосппродукції з країн, які запровадили санкції проти РФ через розв'язання війни в Україні. Наприкінці серпня список сільгосптоварів, заборонених до поставок до РФ, було скорочено, оскільки в Росії почався дефіцит окремих видів продукції.