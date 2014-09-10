У Росії проти McDonald's порушили 80 адміністративних справ

Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) за результатами перевірок ресторанів швидкого харчування McDonald's порушила справи про адміністративну відповідальність щодо 80 юридичних, посадових і фізичних осіб.

Як повідомляють «Известия», в результаті дослідження 228 проб харчових виробів відомство виявило, що 17% з них не відповідали вимогам нормативних документів, з них 6,5% - за показниками безпеки.

Сама перевірка, згідно з повідомленням Росспоживнагляду, ще триває, і цифри не остаточні. Але вже на сьогоднішній день за фактом виявлених порушень щодо 80 юридичних, посадових і фізичних осіб порушено справи про адміністративну відповідальність. З ресторанів вилучено з обігу 120 кг харчової продукції.

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У даний час, за твердженням Росспоживнагляду, судами винесено постанову про зупинення діяльності чотирьох ресторанів McDonald's у Москві і ресторану в Єкатеринбурзі. У судові органи по Москві, Свердловській області і Ставропольському краю направлено ще шість адміністративних справ для вирішення питання про зупинення діяльності підприємств швидкого харчування.

У Москві, Пензенській, Тульській, Свердловській, Оренбурзькій, Івановській та Курській областях, республіках Адигея і Карелія в ресторанах McDonald's виявлено обіг харчової продукції, в тому числі кулінарних виробів, іграшок без маркування, встановленого вимогами технічних регламентів.

У Москві і Пензенській області, як стверджують в Росспоживнагляді, продукція з м'ясною начинкою не відповідала вимогам технічної документації за вагою, вмістом білків, жирів, вуглеводів та енергетичною цінністю. У Воронезькій області під час приготування продукції використовували огірки виробництва компанії «Біла Дача», вміст нітратів у яких перевищує норму в 4 рази.

Засновник групи компаній «Біла Дача» Віктор Семенов підтвердив, що вони поставляють в Mcdonald's s свою продукцію, але огірки компанія не поставляє, і як вони опинилися в воронезькому ресторані швидкого харчування, він не знає.

У самому McDonald'sRussia повідомили, що всю сировину, а також вироблені заморожені напівфабрикати перевіряються на відповідність стандартам РФ і внутрішнім стандартам компанії, в тому числі за мікробіологічними показниками. Тільки продукція, яка пройшла перевірку і відповідає всім вимогам, допускається до відвантаження.

Нагадаємо, вчора McDonald's на тлі масових перевірок і закриття кількох закладів за скаргами Росспоживнагляду прийняв рішення переобладнати 22 ресторани в Росії.

На "планову модернізацію" закриються заклади в Санкт-Петербурзі, Москві і Московській області, Єкатеринбурзі, Пермі, Уфі, Ростові-на-Дону та інших містах. При цьому 18 ресторанів призупинять роботу лише на кілька днів, зазначили в прес-службі McDonald's.