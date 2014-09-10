У Росії через путінське ембарго зростає дефіцит продуктів

За перший місяць дії санкцій імпорт продовольства в Росію з країн Європи впав на 7,5% у вартісному вираженні, показала статистика Федеральної митної служби РФ, пише газета «Коммерсантъ».

У лідерах зниження - молочна продукція (ввезено на 57% менше, ніж роком раніше), свинина (45%), овочі (44%) та м'ясо птиці (39%). Єдиний санкційний товар, який показав зростання поставок, - яловичина, її в серпні було ввезено на 47% більше, ніж роком раніше.

Даних про фізичні обсяги поставок в серпні ФМС поки не публікувала. Але якщо врахувати, що під ембарго потрапило близько 40% усього обсягу імпорту продовольства, падіння вартості лише на 7,5% говорить не тільки про те, що забороненому імпорту вдалося знайти заміну, але й про зростання цін на поставки, у тому числі через ускладнення і подорожчання логістики.

Поки падіння імпорту компенсується "проїданням" запасів, але гравці ринку вже фіксують зростаючий дефіцит і в роздробі, і в переробці. Експортери реагують на зміну кон'юнктури зростанням цін, як і вітчизняні виробники. Двигуном економіки політика імпортозаміщення не стане, роблять висновок економісти.

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У Центрі розвитку Вищої школи економіки підрахували, що імпорт в Росію через санкцій у 2014 році скоротиться приблизно на $24 млрд, але це навряд чи зможе компенсувати погіршення стану платіжного балансу країни на тлі падіння цін на нафту і очікуваного чистого відтоку капіталу з РФ на рівні $100-130 млрд.

Нагадаємо, 6 серпня президент Росії Володимир Путін заборонив імпорт продуктів з країн, які ввели санкції проти РФ.