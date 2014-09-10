Україна може збільшити виробництво цукру на 34%

Виробництво цукру в Україні у 2014/2015 маркетинговому році (МР, вересень 2014 - серпень 2015) може становити 1,7 млн тонн, що на 33,8% більше, ніж роком раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на конференції «Цінові стратегії на ринках зернових, олійних і цукру» повідомив голова правління профільної асоціації «Укрцукор» Микола Ярчук.

«Ми можемо виробити цього року 1,7 млн тонн цукру. Враховуючи перехідні запаси, ми будемо повністю забезпечені», - сказав Ярчук, уточнивши, що перехідні запаси цукру в цьому сезоні становлять 300-350 тис. тонн, а внутрішня потреба країни в цьому продукті оцінюється в 1,59 млн тонн.

За його словами, до переробки цукрових буряків у цьому сезоні приступили 40-48 заводів. На сьогодні працюють вже 23 цукрові заводи, тоді як торік у цей час буряк переробляли тільки два заводи.

«Це зумовлено тим, що ми розуміємо, що проблеми з поставками газу в зимовий період будуть значні і є загроза, що цукрові заводи не отримають необхідної кількості палива, щоб успішно переробити той обсяг сировини, який є», - пояснив Ярчук.

При цьому він зазначив, що тільки 26 заводів з тих, які планується запустити в цьому сезоні, можуть працювати на альтернативному паливі.

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Дефіцит газу і його суттєве подорожчання, за словами Ярчука, значно вплинули на собівартість виробництва цукру - цього сезону вона збільшилася до 9,5-10 тис. грн/тонну з 7,5-8 тис. грн/тонну роком раніше. Виходячи з цього «Укрцукор» прогнозує подорожчання цукру в роздробі з листопада.

«Ми прогнозуємо, що зниження ціни на цукор може тривати у вересні-жовтні, але після завершення виробництва ціна на цукор повинна бути в рамках його рентабельності», - сказав Ярчук.

Як повідомляв УНІАН, у 2013/2014 МР Україна виробила 1,2 млн тонн бурякового цукру, що на 45,5% менше, ніж у попередньому сезоні. У минулому МР в країні працювало 38 цукрових заводів, які переробили 9,06 млн тонн буряків.

У 2014 році Україна засіяла цукровим буряком понад 330 тис. га, урожай цієї культури очікується на рівні 15 млн тонн.