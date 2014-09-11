В Україні з'явилася комплексна програма розвитку АПК і сільських територій

За останні 2 місяці Кабмін тричі змінював свою позицію щодо цього. І щоразу одержував шквал критики на власну адресу. Економічні експерти наголошували, що скасування спеціального режиму оподаткування неминуче призвело б до закриття значної частини малих і середніх підприємств. А решті, щоб вижити, довелося б ховати свої прибутки в тінь.

«Скасування спецрежиму призведе до зниження конкурентоздатності наших виробників щодо європейських, а це негативно вплине на галузь. У Європі дотації сільськогосподарським виробникам складають мільярди доларів», — зазначив експерт громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» Ілля Несходовський.

Але найгірше те, що у війні з урядом в аграріїв майже не було захисту. За словами аналітика аграрного ринку Андрія Китаєва, це пояснюється тим, що політики переключили власну увагу на Крим і війну на Донбасі.

«Як бачимо, політики активно піаряться на військовій тематиці. У своїх політичних програмах вони прописують декларативні тези про мир, які реально не можуть розв’язати конфлікт. Деякі політики у своїх програмах виділили всього кілька абзаців аграрній галузі, теж більшою мірою декларативних. Поки лише одна партія повністю сфокусувалася на аграрній темі — я кажу про нову політсилу «ЗАСТУП», — зауважив Андрій Китаєв.

Експерт зазначає, що політична партія «ЗАСТУП» розробила комплексну програму із захисту інтересів аграріїв та розвитку українського села — «За рідну землю!». І днями її презентувала. Основними пріоритетами політсили, за словами пана Китаєва, є децентралізація влади, проведення земельної реформи, заохочення проживання в селі, податкові канікули для фермерів-початківців і просування української продукції на ринки ЄС.

«ЗАСТУП» виступає за продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, мінімізацію дозвільних процедур, удосконалення порядку продажу права оренди земельних ділянок с/г призначення, виведення землекористування з тіньового обігу, удосконалення ведення Державного земельного кадастру, ухвалення Державної цільової програми «Охорона родючості землі», — зазначає заступник голови партії Ірина Синявська.

За словами лідера «ЗАСТУПу» Віри Ульянченко, український агропромисловий комплекс може стати локомотивом, що вивезе вітчизняну економіку з кризи. А село та родюча українська земля, у разі проведення реформ, дадуть потужний імпульс економічному розвитку країни.