Кабмін ліквідував Державний земельний банк
09:33, 12 вересня 2014Агро
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Держзембанк був створений у формі публічного акціонерного товариства в липні 2012 року
Держзембанк за рік отримав 2,9 млн грн збитку / Фото УНІАН
Кабінет міністрів України ліквідував Державний земельний банк, призначивши заступника міністра аграрної політики України Андрія Дикуна головою ліквідаційної комісії банку.
Про це йдеться в постанові уряду №418.
Цією ж постановою Кабмін визнав такими, що втратили чинність, постанови про створення Державного земельного банку і затвердження його статуту.
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Довідка УНІАН. Державний земельний банк України був створений у формі публічного акціонерного товариства в липні 2012 року.
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