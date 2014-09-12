Кабмін ліквідував Державний земельний банк

Кабінет міністрів України ліквідував Державний земельний банк, призначивши заступника міністра аграрної політики України Андрія Дикуна головою ліквідаційної комісії банку.

Про це йдеться в постанові уряду №418.

Цією ж постановою Кабмін визнав такими, що втратили чинність, постанови про створення Державного земельного банку і затвердження його статуту.

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Довідка УНІАН. Державний земельний банк України був створений у формі публічного акціонерного товариства в липні 2012 року.

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