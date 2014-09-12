Мінсільгосп США підвищив прогноз урожаю зернових в Україні

Міністерство сільського господарства США (USDA) у вересні підвищило прогноз урожаю зернових в Україні на 3% порівняно із серпневою оцінкою – до 60,3 млн. тонн.

Відповідно до звіту USDA, валовий збір пшениці в Україні цього року прогнозується на рівні 24 млн. тонн, що на 9% більше, ніж відомство прогнозувало в серпні. Оцінку врожаю кукурудзи в країні у вересневому прогнозі погіршено на 3,7% - до 26 млн. тонн.

Експорт фуражних зернових з України в 2014/2015 маркетинговому році (МР, липень 2014 – червень 2015) USDA прогнозує на рівні 28,7 млн. тонн, зокрема 16 млн. тонн кукурудзи. При цьому у вересні міністерство підвищило прогноз експорту пшениці з України на 11,1% - до 10 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод України в 2014 році прогнозує вищий урожай зернових, ніж у 2013 році, коли країна зібрала рекордні за роки незалежності 63 млн тонн зерна.

Експорт зернових з України в 2013/2014 МР становив 32,4 млн. тонн, що на 42% більше, ніж у попередньому сезоні.