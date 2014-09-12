Білорусь знайшла спосіб заробити на путінському ембарго

Білоруські компанії обговорюють з європейськими колегами перспективи створення нових виробництв, які будуть годувати Росію. Перші 3 тонни європейського молока вже надійшли на переробку білоруським молочникам, щоб надалі відправитися на російський ринок, повідомляє газета «Независимая».

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Поставки з Прибалтики та Польщі почалися у вересні, оскільки в серпні продавці не могли визначитися з цінами. На ринки цих країн прийшли не тільки білоруські покупці. Спочатку російські компанії розраховували, що їм вдасться закуповувати сировину в Європі і переробляти її на давальницьких умовах в Білорусі, розповів один з експертів ринку.

Ажіотаж серед покупців якийсь час тримав ціни на високому рівні. Однак потім білоруські підприємства дали зрозуміти, що мають намір заробляти на проблемах сусідів, тому будуть самі купувати європейську сировину, переробляти і продавати у Росію.

Начальник головного управління зовнішньоекономічної діяльності Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі Олексій Богданов повідомив, що на початку вересня в країну надійшло близько 3 т молочної сировини з Європи. Право імпортувати європейське молоко отримали 13 білоруських молокозаводів.

«Раніше таких поставок з Євросоюзу не було. У нас вистачало своєї сировини. До того ж в ЄС ціни були високі. Після введення ембарго у європейців було два шляхи: або зливати молоко в каналізацію, або знизити ціну. Вони вибрали другий варіант. Як підсумок - ціни впали, нам стало вигідно купувати молочну сировину в ЄС», - розповів чиновник.

За його словами, на сьогоднішній день потужності білоруської переробки задіяні приблизно на 70%, а це означає, що решта 30% можна підключити для переробки європейського молока.

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Крім молочної сировини поляки хотіли б продавати Білорусі свою плодоовочеву продукцію. Мінсільгосппрод Білорусі повідомив, що цього тижня країну відвідала представницька делегація польських компаній. Під час зустрічей обговорювалися саме питання інвестиційного співробітництва. Представники Білорусі постійно підкреслюють, що ніякого «переклеювання» етикеток вони не допустять, і до Росії буде поставлятися тільки продукція, яка пройшла глибоку переробку.

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Цього тижня заступник міністра сільського господарства і продовольства Білорусі Василь Сивин повідомив, що Білорусь готова поставити Росії на 38% більше, ніж минулого року, молочної продукції і на 30% - м'ясної. Поки офіційно влада не повідомляла про те, де візьмуть відсутнє м'ясо. Однак, за неофіційною інформацією, продати Білорусі свинину для подальшої переробки готові навіть США і Канада.

Перші підсумки зовнішньоекономічних успіхів Білорусії вже є. Як повідомило білоруське аграрне відомство, нинішній серпень приніс на 7,2% (325 млн дол.) більше валютної виручки від експорту продовольства. Сиру білоруси продали в 1,5 разу більше, олії - в 1,3 разу, сухого молока - в 1,2 разу, продукції з незбираного молока - в 1,9 разу.