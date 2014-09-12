Сільгоспвиробництво в Україні зросло на 6,3%

Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-серпні 2014 року зросли порівняно з 8 місяцями минулого року на 6,3%, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, зростання виробництва в сільгосппідприємствах за звітний період становило 7,1%, у домогосподарствах – 5,6%.

При цьому в серпні обсяг сільськогосподарського виробництва в країні зріс порівняно з серпнем 2013 року на 13,6%, але впав на 15,4% порівняно з липнем цього року.

У Держстаті уточнили, що зазначені показники розраховані без урахування окупованого Російською Федерацією Криму.

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Як повідомляв УНІАН, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в 2013 році зросли порівняно з 2012 роком на 13,3%. При цьому зростання виробництва в сільгосппідприємствах становило 20,8%, а в господарствах населення – 5,5%.