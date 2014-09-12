Ціни на пшеницю досягли 4-річного мінімуму

Ціни на пшеницю знижуються п'яту сесію поспіль на прогнозах про збільшення виробництва зерна в світі, а також на тлі зростання зернових запасів. Вартість зернових контрактів досягла мінімуму з липня 2010 року, передає Bloomberg.

Так, пшениця з поставкою в грудні на Чиказькій біржі подешевшала на 0,8% і склала $185,65 за тонну. В цілому, з початку поточного тижня пшениця подешевшала на 5%.

Читайте такожМінсільгосп США підвищив прогноз урожаю зернових в УкраїніЗапаси пшениці, як очікується, на кінець року досягнуть 196,38 млн тонн (попередній прогноз - 192,96 млн тонн).

Вартість кукурудзи з постачанням у грудні в п'ятницю піднялася на 0,4% - до $3,425 за бушель ($134,84 за тонну). Напередодні ціна опускалася до $3,3575 за бушель - мінімуму з червня 2010 року. З початку цього тижня кукурудза подешевшала на 3,8%.

Читайте такожНацбанк сподівається, що аграрії допоможуть припливу валюти в УкраїнуСоя з постачанням в листопаді подорожчала в п'ятницю на 0,6% - до $9,8725 за бушель ($362,75 за тонну), напередодні вартість контрактів опускалася до $9,695 - мінімуму з липня 2010 року. На цьому тижні ф'ючерси втратили в ціні 3,4%.

За останній рік пшениця подешевшала на 22%, кукурудза - на 26%, соя - на 29%.