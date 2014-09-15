В Україні створили Держслужбу з безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів

Кабінет міністрів України у рамках оптимізації роботи органів виконавчої влади створив Державну службу з питань безпеки харчових продуктів на базі Державної інспекції із захисту прав споживачів, Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також Державної ветеринарної і фітосанітарної служби. Про це йдеться у постанові уряду №442, опублікованій на сайті Кабміну.

Створена служба не лише виконуватиме функції трьох вказаних відомств, але також вестиме держконтроль за дотриманням вимог до формування державних регульованих цін, а також контроль у сфері туризму і курортів.

Читайте такожУряд ліквідував низку держінспекцій

Раніше Кабмін ліквідував низку інспекцій, що мали контролюючі функції, включаючи Державне агентство з питань інвестицій та управління національними проектами, Державну інспекцію з контролю за цінами і Державну інспекцію із сільського господарства. Крім того, Кабмін ліквідував Держслужбу із захисту персональних даних, Держслужбу з питань протидії ВІЛ\ СНІДу й іншим соціально небезпечним хворобам, Держагентство з туризму і курортів, Державну пробірну службу, а також Держагентство екологічних інвестицій.