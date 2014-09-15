В Україні ввели обов'язкову реєстрацію всіх сільгосптварин

Президент України Петро Порошенко підписав Закон № 1648-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин», згідно з яким вводиться обов’язкова ідентифікація та реєстрація у Єдиному державному реєстрі тварин всіх сільськогосподарських тварин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента.

Цим законом законодавство України приводиться у відповідність до законодавства Європейського Союзу, створюється система постійного контролю за станом здоров’я всіх тварини - великої рогатої худоби, свиней, коней, овець та кіз - та ветеринарно-санітарним станом всіх господарств країни.

«Тільки в разі введення обов’язкової ідентифікації та реєстрації всіх сільськогосподарських тварин, як передбачено законодавством ЄС, держава може гарантувати споживачам, що вони вживатимуть м'ясо-молочну продукцію відомого походження – від зареєстрованих тварин, стан здоров’я яких підлягає обстеженню, а отже, така продукція є безпечною», - зазначає прес-служба.

З метою забезпечення виконання обов’язку власників та утримувачів тварин здійснювати ідентифікацію та реєстрацію тварин закон встановлює відповідальність за порушення законодавства в цій сфері. Водночас передбачається, що у період до 1 січня 2015 року така відповідальність до громадян не застосовується.

Вартість робіт та послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, що утримуються і розводяться населенням, буде компенсуватися за рахунок державного бюджету. Також передбачена можливість компенсації такої вартості третіми особами.