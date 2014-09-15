Кабмін усунув скандального Рудика з посади голови Держземагентства
Тимчасово виконувати повноваження голови Держземагентства буде Артем Кадомський, який раніше обіймав посаду першого заступника глави відомства
Кабінет міністрів України відсторонив Сергія Рудика від виконання повноважень за посадою голови Державного агентства земельних ресурсів України (Держземагентство).
Відповідне рішення закріплено розпорядженням уряду 837-р від 10 вересня 2014 року.
«Відсторонити Рудика Сергія Ярославовича від виконання повноважень за посадою голови Державного агентства земельних ресурсів України», - сказано в документі.
При цьому причина відсторонення Рудика, призначеного головою Держземагентства 9 квітня цього року, не повідомляється.
Іншим розпорядженням (№838-р від 10 вересня) уряд поклав тимчасове виконання повноважень за посадою голови Держземагентства на Артема Кадомського, який раніше обіймав посаду першого заступника голови відомства.
Як повідомлялося, 14 серпня Рудик потрапив у корупційний скандал у Дніпропетровську, де він намагався призначити на посаду керівника Головного управління Держземагентства в Дніпропетровській області Вадима Чувпило, який є начальником криворізького управління агентства й неодноразово звинувачувався громадськими активістами в створенні корупційних схем.