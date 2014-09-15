Кабмін усунув скандального Рудика з посади голови Держземагентства

Кабінет міністрів України відсторонив Сергія Рудика від виконання повноважень за посадою голови Державного агентства земельних ресурсів України (Держземагентство).

Відповідне рішення закріплено розпорядженням уряду 837-р від 10 вересня 2014 року.

«Відсторонити Рудика Сергія Ярославовича від виконання повноважень за посадою голови Державного агентства земельних ресурсів України», - сказано в документі.

При цьому причина відсторонення Рудика, призначеного головою Держземагентства 9 квітня цього року, не повідомляється.

Іншим розпорядженням (№838-р від 10 вересня) уряд поклав тимчасове виконання повноважень за посадою голови Держземагентства на Артема Кадомського, який раніше обіймав посаду першого заступника голови відомства.

Як повідомлялося, 14 серпня Рудик потрапив у корупційний скандал у Дніпропетровську, де він намагався призначити на посаду керівника Головного управління Держземагентства в Дніпропетровській області Вадима Чувпило, який є начальником криворізького управління агентства й неодноразово звинувачувався громадськими активістами в створенні корупційних схем.