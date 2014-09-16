Штраф за незаконну торгівлю алкоголем і сигаретами зріс у 10 разів

Розмір штрафу, який відтепер може бути накладено на виробників спирту, які не мають відповідної ліцензії, збільшився в 10 разів - до 85 тис. грн, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міндоходів Києва - регіонального підрозділу Державної фіскальної служби України.

Згідно з повідомленням, раніше неліцензоване виробництво спирту обкладалося штрафом у розмірі 8,5 тис. грн.

Також у 10 разів - до 17 тис. грн з 1,7 тис. грн - збільшено штраф за неліцензовану оптову та роздрібну торгівлю алкогольними та тютюновими виробами і за зберігання таких товарів на складах і в приміщеннях, не внесених до Єдиного реєстру. Використання неліцензійного касового апарату при продажу алкогольних і тютюнових виробів спричинить накладення штрафу в розмірі 10 тис. грн, зазначили у відомстві.

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Крім того, штраф за використання неліцензійно вироблених спиртів при виробництві алкогольних напоїв збільшено до 15 тис. грн з 8,5 тис. грн, і за торгівлю алкогольними напоями за цінами, нижчими за мінімальні (до 10 тис. грн з 1 тис. грн).

«Нові штрафи введено в дію з 4 вересня 2014 року», - йдеться в повідомленні Міндоходів Києва.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Верховна Рада України ухвалила закон про контроль над оборотом спирту і лікеро-горілчаних виробів. Закон встановлює контроль за оборотом спирту та процедурою документального оформлення операції з ввезення/вивезення спирту і лікеро-горілчаних виробів з території акцизних складів. Закон також розширює функціональні повноваження представників органів Державної фіскальної служби на акцизних складах.