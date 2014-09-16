Кабмін знову пропонує зрівняти акциз на сигарети з фільтром і без

Кабінет міністрів України знов пропонує Верховній Раді впродовж двох років зрівняти ставки акцизного податку на сигарети з фільтром і без.

Відповідна пропозиція міститься в законопроекті №5079 «Про внесення змін до Податкового кодексу і деяких інших законів України (щодо податкової реформи)», зареєстрованому 15 вересня.

Згідно з документом, акциз на сигарети без фільтру пропонується підвищити до 227,33 грн/тис. шт. з 101,7 грн/тис. шт. Уряд також ініціює зрівняння мінімального акцизного зобов'язання зі сплати акцизу на сигарети з фільтром і без, яке становить 304,11 грн/тис. шт.

Крім того, Кабмін пропонує ввести акцизний податок із реалізації алкогольних напоїв, тютюнових виробів і палива через роздрібні мережі. Розмір такого акцизу визначатимуть місцеві органи влади, проте він не має перевищувати 5% від обсягу реалізації.

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Як повідомляв УНІАН, у липні уряд вже пропонував підвищити акциз на сигарети без фільтру до рівня акцизу на сигарети з фільтром, проте Верховна Рада не проголосувала за цю пропозицію. Проте, акциз на сигарети з фільтром і без все ж таки було підвищено на 5%.