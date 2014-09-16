На в'їзді до Криму - черга вантажівок з продуктами довжиною 14 кілометрів

Затори, довжина яких досягає 14 кілометрів, утворилися на в'їзді до Криму з материкової частини України. Через простій фур у анексованому Росією півострові виникає дефіцит деяких продуктів.

Про це повідомила "міністр" економічного розвитку республіки Світлана Верба 16 вересня на апаратній нараді в Раді міністрів Криму, передає кореспондент Крим.Реалії.

«Спостерігається дефіцит за окремими групами товарів, пов'язаний із простоєм транспорту на сухопутному кордоні на півночі республіці. На сьогодні черги на Чонгарі складають 12 кілометрів, в Армянську - 14 кілометрів. Простоюють машини по три дні», - сказала Світлана Верба.

Самопроголошений "прем'єр-міністр" Криму Сергій Аксьонов заявив, що «кордон сьогодні весь дірявий»та розкритикував роботу силових і контролюючих структур, які там працюють. Аксьонов вимагає організувати такий режим пропуску транспорту, щоб сільгосппродукція проходила без черги.

Також "голова" Радміну повідомив про побори на кордоні за пропуск вантажівок: «Від трьох до п'яти тисяч доларів, аби пропустити будь-яку фуру в будь-якому напрямку з будь-якого посту». Аксьонов зазначив, що Федеральна служба безпеки і прокуратура вже отримали завдання розібратися з хабарами на кордоні.

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Тим часом, на зростання цін на продукти через черги на кордоні скаржився і уряд Севастополя. Зокрема, начальник головного управління споживчого ринку та ліцензування Севастополя Микола Лишенко повідомив, що ціни на паливо і продукти в основному стабілізувалися, але в той же час відзначено зростання цін на молочну, рибну та м'ясну продукцію.

«Це сталося через труднощі у постачанні через український кордон і через затримки на Керченській переправі. Скупчилися великі черги, машини стоять по кілька діб та швидкопсувні товаристають непридатними», - сказав Лишенко.

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16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя пройшов незаконний референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали дане голосування і вважають, що Росія анексувала Крим.