ЄК допоможе виробникам фруктів і овочів не відчути путінського ембарго

Єврокомісія представила нову програму підтримки виробників швидкопсувних фруктів і овочів у світлі російського ембарго на імпорт з ЄС, повідомив прес-секретар ЄК Роджер Уайт, слова якого наводить РИА "Новости".

"Нова програма слідує за попередньою (обсягом 125 млн євро), яка була припинена Єврокомісією минулого тижня, зважаючи на рівень попередніх запитів, які перевищили передбачений бюджет програми", - сказав він.

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Як і попередня схема підтримки, новий пакет екстрених заходів буде включати фінансування з бюджету Євросоюзу для вилучення з ринку відповідних товарів (як для подальшого безкоштовного розповсюдження, так і для використання в харчових цілях).

"Рівень підтримки буде таким же, як і раніше", - зазначив Уайт. Таким чином, обсяг нової програми складе також 125 мільйонів євро. Однак нова програма буде встановлювати для кожної з країн ЄС допустимі обсяги певних товарних груп, які можуть бути, зокрема, вилучені з ринку з використанням фінансової підтримки Євросоюзу.

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Після дискусії щодо даної пропозиції Єврокомісія представить відповідний законопроект. "Ця процедура займе кілька днів, публікація (закону в офіційному журналі ЄС - ред.) очікується на початку наступного тижня", - зазначив Уайт. Заходи набудуть чинності відразу ж.