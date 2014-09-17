Окупанти Криму визнали дефіцит продовольства на півострові

У Криму спостерігається дефіцит по окремих групах товарів. Про це заявила нелегітимний міністр економічного розвитку окупованого Росією Криму Світлана Верба, передають "Новини Криму".

«Спостерігається певний дефіцит за окремими групами товарів, пов'язаний з простоєм транспорту на сухопутних кордонах на півночі півострова. Сьогодні черга на Чонгарі складає 12 кілометрів, на Армянську - 14 кілометрів, простоюють машини по 3 дні», - повідомила вона.

Читайте такожНа в'їзді в Крим - черга вантажівок з продуктами довжиною 14 кілометрівЗа її словами, робота «зеленого коридору» для швидкопсувних продуктів призупинилася. «Також надходили зауваження від торгових мереж щодо затримки (доставки продукції - ред.) на переправі з Новоросійська», - зазначила Верба.

Читайте такожВ окупованому Криму почастішали випадки махінацій з нерухомістю - юрист Значного зростання цін, а також повної відсутності яких-небудь товарів нелегітимне Міністерство економіки не побачило.

Чиновниця повідомила, що за даними Кримстату, «індекс споживчих цін (індекс інфляції) з початку року склав 123,4%, за серпень - 1,9%. По групі «Продукти харчування»: з початку року - 128,9%, у серпні - 1,9%».

Читайте такожРосія намагатиметься закрити Крим від заборонених Путіним продуктівЗа деякими групами зафіксовано невелике (близько 4%) зниження цін: рибні консерви, яловичина, яблука, виноград, овочева група, риба копчена, макарони та ін. Про значне зростання цін, а також повну відсутність яких-небудь товарів, вона не повідомила.

У всіх регіонах анексованого Криму триває робота Комісій щодо дотримання порядку ціноутворення на соціально значиму продукцію.