Росія вирішила замінити європейське молоко африканським

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) може акредитувати п'ять підприємств Тунісу для постачань молочної продукції до РФ.

Про це йдеться в повідомленні служби за підсумками зустрічі голови Россільгоспнагляду Сергія Данкверта і делегації Тунісу, пише ИТАР-ТАСС.

"Найближчим часом Россільгоспнагляд розгляне можливість відкриття для поставок до Росії близько п'яти підприємств Тунісу, що виробляють молочну продукцію, включаючи різні види сирів", - заявив у ході переговорів Данкверт.

Делегація з Тунісу висловила готовність протягом місяця представити Россільгоспнагляду список підприємств, які бажають розпочати експорт своєї продукції до Росії. Россільгоспнагляд прийме рішення про акредитацію підприємств із цього списку після того, як проведе їх інспекцію.

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Росія ввела 7 серпня пакет заходів у відповідь на санкції США, Австралії, Канади, Євросоюзу та Норвегії. Відповідні санкції є забороною терміном на один рік на імпорт до Росію з цих країн фруктів, овочів, молочної та м'ясної продукції. Під обмеження потрапили деякі види готової продукції з м'яса (за винятком ковбаси) та риби.