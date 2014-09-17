В Україні висока ймовірність нових спалахів африканської чуми свиней

Імовірність нових спалахів африканської чуми свиней (АЧС) в Україні дуже велика, зважаючи на неможливість контролювати окремі ділянки українського кордону з Росією, де це захворювання сильно поширене.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Віталій Башинський.

«На сьогодні є занепокоєння щодо можливості розповсюдження (АЧС в Україні – УНІАН)… Особливо тоді, коли є загострення ситуації на сході України і є ділянки кордону, які не контролюються. Дуже складно сьогодні проконтролювати переміщення вірусу», - сказав Башинський.

За його словами, також велика вірогідність занесення вірусу АЧС до України з Білорусі, де зафіксовано багато випадків загибелі тварин від цього захворювання. У зв'язку з цим Башинський закликав фермерів і власників господарств, які утримують свиней, бути максимально пильними і дотримуватися ключових правил догляду за худобою.

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Крім того, заступник голови Держветфітослужби наголосив, що відомство докладає максимум зусиль для того, щоб не допустити попадання вірусу АЧС в Україну і його розповсюдження територією країни. Зокрема, на сьогодні заборонено імпорт свиней, свинини і продуктів з неї з Естонії, де нещодавно був зафіксований спалах АЧС, а також з двох воєводств Польщі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня у Чернігівській області було зафіксовано два випадки захворювання тварин на АЧС у приватному господарстві. До цього, в січні-лютому поточного року, в Луганській області було зафіксовано кілька випадків загибелі тварин від АЧС. У Запорізькій області спалах цього захворювання стався у 2012 році.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих тварин гине. Для людей хвороба безпечна.