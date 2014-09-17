Прогноз урожаю зернових в Україні підвищили до 60 млн тонн

Міжвідомча робоча група при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі у вересневому балансі оцінює урожай зернових в Україні у 2014 році на рівні 59,9 млн.тонн, що на 2,4% більше серпневого прогнозу групи.

Зокрема, прогноз валового збору пшениці цього року підвищено на 13% - до 23,7 млн тонн, ячменю – на 12%, до 8,9 млн тонн, жита – на 9,5%, до 0,5 млн тонн. Разом із тим, оцінку врожаю кукурудзи в країні в 2014 році погіршено на 9,2%, до 25,2 млн тонн.

Експорт зернових із України в 2014/2015 маркетинговому році (МР, липень 2014 – червень 2015) Мінекономрозвитку припускає на рівні 33,6 млн тонн, зокрема 11,7 млн тонн пшениці, 4,1 млн тонн ячменю, 15,5 млн тонн кукурудзи.

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Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод у 2014 році прогнозує вищий урожай зернових, ніж у 2013 році, коли країна зібрала рекордні за роки незалежності 63 млн тонн зерна.

Експорт зернових із України в 2013/2014 МР становив 32,4 млн тонн, що на 42% більше, ніж у попередньому сезоні.