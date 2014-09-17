Україна може скоротити виробництво й експорт соняшникової олії

Міністерство економічного розвитку прогнозує скорочення обсягів виробництва соняшникової олії в Україні у 2014/2015 маркетинговому році (МР, вересень 2014 – серпень 2015) на 14% порівняно з попереднім сезоном – до 4 млн. тонн.

Відповідно до балансу Міжвідомчої робочої групи при Мінекономрозвитку, експорт цього товару з України цього МР становитиме 3,5 млн. тонн, що на 16,4% менше, ніж у сезоні 2013/2104 року.

При цьому, за оцінками міністерства, в минулому МР Україна виробила 4,65 млн. тонн соняшникової олії, а поставила на зовнішні ринки 4,19 млн. тонн.

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Як повідомляв УНІАН, профільна асоціація «Укроліяпром» прогнозує виробництво соняшникової олії в країні в 2014/2015 МР на рівні 4,3 млн. тонн.

Відповідно до останнього прогнозу Мінсільгоспу США, урожай соняшнику в Україні цього року становитиме 10 млн. тонн, виробництво соняшникової олії – 4,25 млн. тонн, експорт – 3,7 млн. тонн.

Україна є найбільшим експортером соняшникової олії у світі.