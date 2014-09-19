Росія продовжує блокувати поставки до Криму м'яса і молока з України

11:18, 19 вересня 2014
Агро
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Інспектори Управління Россільгоспнагляду по Республіці Крим і м. Севастополь не пропустили на півострів 20 тонн молочної продукції та майже 120 тонн м'яса, що прямували з України.

Фото УНИАН

Згідно з повідомленням відомства, 19 тонн молочної продукції було повернуто до України, оскільки при здійсненні ветеринарного контролю співробітники Россільгоспнагляду виявили невідповідність дати виготовлення молочної продукції на етикетках з даними, вказаними в декларації виробника. Партію молочної продукції обсягом 1 тонна інспектори не пропустили до Криму через відсутність супровідних документів на неї.

Крім того, Россільгоспнагляд повернув назад українському виробникові п'ять вантажівок із 20 тоннами яловичини в кожній «через явні порушення чинного законодавства». Зокрема, м'ясо в чотирьох вантажівках, за даними відомства, було без обов'язкового маркування на блоках, яке могло б засвідчити дійсне походження продукту.

Не пропустив Россільгоспнагляд до Криму і 110 голів великої рогатої худоби через невідповідність супровідних документів вимогам відомства.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його. З того часу Россільгоспнагляд не раз повертав до України партії продовольства, що прямували до Криму. Разом з тим, українські експерти відзначають, що відмова Криму від українського продовольства може призвести до дефіциту продуктів харчування на півострові, оскільки він більш ніж наполовину залежить від їх поставок із материкової України.

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