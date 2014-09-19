Росія звинуватила українські виноград і яблука в молдавському походженні

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) розглядає можливість введення тимчасового обмеження на імпорт винограду і яблук з України. Про це ІТАР-ТАСС заявив керівник служби Сергій Данкверт.

Нагадаємо, раніше Росспоживнагляд заборонив ввезення в Росію всіх кондитерських виробів з України та ряду сільгосппродукції.

Читайте такожЕкспорт сільгосппродукції з України в Росію скоротився на 31%За його словами, Россільгоспнагляд регулярно фіксує порушення фітосанітарних норм при поставках яблук і винограду з України в Росію.

Читайте такожУкраїнський харчопром не сумує за російським ринком Данкверт додав, що ця продукція може бути реекспортом з Молдавії. "Швидше за все, вони поставляють продукцію молдавську. У фітосанітарних сертифікатах вони цього не пишуть", - сказав він.

Читайте такожРФ боїться "повзучої" імплементації асоціації Україна-ЄС і обіцяє захистити себе Россільгоспнагляд проводить аналіз ризиків, за підсумками якого відомство може прийняти рішення про обмеження імпорту з України всієї рослинної продукції або тільки яблук і винограду, додав Данкверт.