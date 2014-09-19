Медведєв підписав постанову про введення мит на українські товари

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сьогодні підписав постанову про введення торгових мит на українські товари, яка набуде чинності, якщо Україна достроково почне реалізовувати положення про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Про це Медведєв заявив на міжнародному інвестиційному форумі в Сочі, передає РБК.

"Хочу вас проінформувати, що сьогодні я підписав постанову про введення ввізних торговельних мит на українські товари. Тобто, вводяться звичайні торговельні обмеження", - заявив Медведєв.

Він зазначив, що мова йде про імпортні мита на продукцію легкої і харчової промисловості України.

За словами Медведєва, ці мита почнуть діяти у випадку, якщо Україна почне достроково застосовувати положення про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Читайте такожРосія висунула три "принципові" вимоги до асоціації України та ЄС"Те, що Київ уклав угоду про асоціацію з Європейським Союзом, - це невід'ємне право України як держави, я не можу це коментувати. Але я хочу нагадати, що ми домовилися з європейською стороною і українською, що зняття торгових обмежень (на українському ринку частка товарів з ЄС) почне діяти з 2016 року. ... Ми не можемо допустити, щоб ті положення, які є загрозою для Росії, стали діяти достроково", - заявив Медведєв.

Читайте такожЄвросоюз може скасувати відстрочку ЗВТ з Україною, якщо Росія порушить домовленостіНагадаємо, 16 вересня 2014 р., Верховна Рада України синхронно з Європейським парламентом ратифікувала угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Разом з тим, за результатами тристоронньої міністерської зустрічі у форматі Україна-ЄС-РФ 12 вересня 2014 р. були досягнуті домовленості, згідно з якими вступ у силу економічної частини УА з ЄС, а саме зони вільної торгівлі між ЄС і Україною відкладено на кінець 2015 р.