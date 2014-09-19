«ЗАСТУП» збалансує інтереси дрібного і крупного бізнесу, - експерт

Передвиборна програма партії «ЗАСТУП» робить акцент на підтримку малого та середнього бізнесу, однак в цілому орієнтована на розвиток аграрного сектора. В цілому, партія може розраховувати на підтримку великих агрохолдингів, вважає аналітик Андрій Китаєв.

Заручившись підтримкою чисельного сільського населення країни, партія «ЗАСТУП» не планує гнобити бізнес інтереси великих аграрних холдингів. За словами аграрного аналітика Андрія Китаєва, програма партії передбачає ряд галузевих реформ, які повинні стабілізувати український агропромисловий сектор в цілому.

«Підтримуючи малий і середній бізнес, «ЗАСТУП» не планує обмежувати інтереси великих компаній, що цілком повинно гармонізувати ситуацію в АПК», - говорить Китаєв.

Аналітик вважає, що впровадження програми партії дасть поштовх до розвитку сільських територій і не відіб'ється негативно на роботі великих підприємств.

«Навпаки, українська економіка буде розвиватися комплексно, з державною підтримкою сільські господарства почнуть давати приріст виробництва, відповідно поповнюючи бюджет країни», - зазначає Андрій, - Великі агрохолдинги самодостатні, у них є своя інфраструктура. Якщо «ЗАСТУПом» будуть вноситися зміни в законодавстві, вони навряд чи негативно позначаться на ведення їхнього бізнесу».

Також пільгова програма «ЗАСТУПа» для дрібних підприємств виведе на рентабельний рівень українське село. Як говорить аналітик, партії реформи зроблять фермерські господарства конкурентоспроможними на ринку.